Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı! - Haberler

        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!

        İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde yağması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. AKOM'dan ayrıca yollarda "gizli buzlanma" olabilir uyarısı da geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta başına kadar 4-6 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

        İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, dün mola veren yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        REKLAM

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 °C üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT

        AKOM’dan ayrıca kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda ‘gizli buzlanma’ olabilir uyarısı geldi.

        Gizli buzlanma nedeniyle BEUS mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #AKOM
        #istanbul
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Krunic, Fenerbahçe için geliyor!
        Krunic, Fenerbahçe için geliyor!
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Fenerbahçe, Bonucci'yi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Bonucci'yi resmen açıkladı!
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        FAA, Boeing kalite kontrolü hakkında soruşturma başlattı
        FAA, Boeing kalite kontrolü hakkında soruşturma başlattı
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Habertürk Anasayfa