2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İKİ BÖLGEDE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Yağışların öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara, kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL: 29, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu.
İZMİR: 33, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 30, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu.
EDİRNE: 34, Parçalı ve az bulutlu.
A.KARAHİSAR: 29, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ: 33, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA: 36, Parçalı, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu.
ADANA: 33, Az bulutlu ve açık.
ANTALYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 27, Az bulutlu ve açık.
MERSİN: 28, Az bulutlu ve açık.
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BOLU: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP: 25, Parçalı ve çok bulutlu.
SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu.
ORDU: 24, Parçalı bulutlu.
ERZURUM: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DİYARBAKIR: 40, Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP: 35, Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT: 39, Parçalı ve az bulutlu.
ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık.
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