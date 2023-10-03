hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Ağrı, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

KISA SÜRELİ FIRTINA VE SAĞANAK

AA'da yer alan habere göre yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"SARI" ALARM VERİLEN 7 KENT

Yağışla ilgili olarak Ağrı, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" alarm verildi.