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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU: Kuvvetli sağanak yağmur geliyor! 2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı - Son dakika haberleri

        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor! 2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 16 il için sarı, 2 il için de turuncu kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı. Yağışların Muğla, Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 07:42 Güncelleme: 05.03.2024 - 07:42
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        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
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        İstanbul

        Yağmurlu 15°

        Ankara

        Yağmurlu 17°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 18°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 14°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 21°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 17°

        Gaziantep

        Güneşli 16°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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