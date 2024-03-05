Kuvvetli sağanak yağmur geliyor! 2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 16 il için sarı, 2 il için de turuncu kodlu uyarı verildi. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı. Yağışların Muğla, Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor
Giriş: 05.03.2024 - 07:42 Güncelleme: 05.03.2024 - 07:42
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Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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