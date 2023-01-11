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Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için "sarı", 7 kent için "turuncu" alarm!

Meteoroloji tarafından bugün 4 kent için sarı, 7 kent için turuncu alarm verildi. Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Denizli için "sarı"; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ve Isparta için "turuncu" uyarıda bulunuldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra yurdun batısında sağanak yağış beklendiği bildirildi. Akdeniz içinse "fırtına" beklendiği açıklandı

Giriş: 11.01.2023 - 08:55 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 4 kent için "sarı", 7 kent için "turuncu" alarm!
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HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan hava tahminine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, sabah ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA DEVAM EDECEK

Fırtına, akşam saatlerinden sonra Akdeniz'in batısında etkisini kaybedecek, doğusunda cumartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.

4 KENT İÇİN "SARI", 7 KENTE "TURUNCU" ALARM

Öte yandan Meteoroloji tarafından 4 kent için sarı, 7 kent için turuncu uyarıda bulunuldu. Balıkesir, Kütahya, Uşak ve Denizli için "sarı" alarm verilirken; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ve Isparta için "turuncu" alarm.

SEL VE SU TAŞKINI UYARISI

Bugün, vatandaşlardan taşkın, sel ve su basması gibi olaylara karşı dikkatli olunması uyarısında da bulunuldu.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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