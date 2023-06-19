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Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 il için "turuncu", 18 kente "sarı" alarm!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli sağanak beklendiği öğrenildi. İşte, Meteoroloji'nin sel ve taşkınlara karşı "turuncu" uyarıda bulunduğu 7 il ve "sarı" alarm ile dikkatli olunması gerektiği belirtilen 18 kentimiz...

Giriş: 19.06.2023 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 il için
Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 il için "turuncu", 18 kente "sarı" alarm!
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Yurt genelinde geçen haftadan bu yana devam eden sağanak, birçok kentte sel ve taşkına neden olurken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Haftanın ilk ve ikinci iş gününde sağanağın, İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olacağı bildirildi.

7 İL İÇİN "TURUNCU" 18 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji'nin hava tahmin haritasında Artvin, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın ve Düzce için "turuncu" alarm verilirken, "sarı" alarm verilen 19 kent şöyle sıralandı: "Ankara, Adana, Amasya, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Kırıkkale ve Osmaniye."

SEL VE TAŞKIN UYARISI

Vatandaşlar, özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışla ilgili olarak sel, su baskını ve taşkınlara karşı uyarıldı. Yağışların salı günü de yurdun büyük bölümünde etkili olacağı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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