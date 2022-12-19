Karadeniz üzerinden geldi! Sıcaklık 6-12 derece düşüyor!

Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den 2 bölge için kritik uyarı! 10 kent için "sarı" alarm!

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 6-12 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI Rüzgarın; bugün ve yarın, Marmara ve Ege’nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

10 İL İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ Yarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa için "sarı" alarm verildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VAR Soğuk havayla birlikte Marmara’nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

KONYA-ANTALYA KARAYOLU İÇİN UYARI Kar yağışlarının salı günü Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya’nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalıdır.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE ÜÇ GÜNLÜK HAVA DURUMU Bugün, yarın ve çarşamba günü 3 büyük ilimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle olacak: PAZARTESİ - Ankara: 5 / 7 İstanbul: 7 / 8 İzmir: 12 / 14 SALI - Ankara : 0 / 4 İstanbul : 5 / 9 İzmir : 6 / 11 ÇARŞAMBA - Ankara: -2 / 8 İstanbul: 7 / 11 İzmir : 6 / 13 İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA OLUMSUZ HAVA ENGELİ!