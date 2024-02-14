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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! 15 Şubat Perşembe hava durumu! Mega kente yağmur ne zaman yağacak?

        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yurt genelinde sağanak yağış hakim olacak. İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Mega kent ile 16 il için "sarı" alarm verildi, tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İşte o kentlerimiz...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:46
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        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
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        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

        BASKINLARA KARŞI DİKKAT UYARISI

        AA'da yer alan habere göre sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        "SARI" ALARM VERİLEN 17 KENT

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan diğer illerimiz ise şöyle: "İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce."

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