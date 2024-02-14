Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! 15 Şubat Perşembe hava durumu! Mega kente yağmur ne zaman yağacak?

Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! 15 Şubat Perşembe hava durumu! Mega kente yağmur ne zaman yağacak?

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

BASKINLARA KARŞI DİKKAT UYARISI AA'da yer alan habere göre sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"SARI" ALARM VERİLEN 17 KENT Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan diğer illerimiz ise şöyle: "İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce." "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!" Haberi Görüntüle