Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de salı gününe kadar fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızının 80 km'ye ulaşması bekleniyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de salı gününe kadar fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızının 80 km'ye ulaşması bekleniyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu şöyle:
ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 15, Parçalı bulutlu
İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
BURSA: 19, Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 15, Parçalı bulutlu, kuvvetli rüzgarlı
BALIKESİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 26, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI: 18, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu
ADIYAMAN: 26, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 28, Parçalı bulutlu
SİİRT: 26, Parçalı ve çok bulutlu