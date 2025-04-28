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        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de salı gününe kadar fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızının 80 km'ye ulaşması bekleniyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 07:10 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:15
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        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

        Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de salı gününe kadar fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızının 80 km'ye ulaşması bekleniyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu şöyle:

        ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 15, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerin öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BURSA: 19, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 15, Parçalı bulutlu, kuvvetli rüzgarlı

        BALIKESİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        MANİSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        BURDUR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        ADIYAMAN: 26, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 28, Parçalı bulutlu

        SİİRT: 26, Parçalı ve çok bulutlu

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