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        Haberler Gündem Hava durumu haberleri: Meteoroloji uyardı: 25 Ocak 2024 bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

        Meteoroloji duyurdu: 25 Ocak bugün hava nasıl olacak?

        Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 00:27 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:27
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        • 1

          Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 25 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          25 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

          İstanbul bugün bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 2 ila 10 derece arasında değişecek.

          Ankara'da bulutlu bir gün olacak. Sıcaklıklar en yüksek 4 en düşük -2 derece olması bekleniyor.

          İzmir'de ise puslu hava hakim. Sıcaklıklar en yüksek 12 en düşük 4 derece olarak öngörülüyor.

        • 3

          25 OCAK PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye İç Anadolu Bölgesi'ne sisli bir hava hakim olurken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulut gökyüzünü kapatacak. Yurdun Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde, güneş kendini az da olsa gösterecek. Marmara Bölgesi'nin güney kesimlerinde yer yer yağışlar gözükse de genel olarak bulutlu bir hava hakim olacak.

        • 4

          Karadeniz'in doğu kesimleri bulutlu gözükürken, batı kısımlarında yağış görülecek. Akdeniz Bölgesi'nin doğu tarafında bulutlu ve yağışlı bir hava gözükse de iç bölgelerini sis kaplayacak. Ege bölgesi'nin güneyinde güneş gökyüzünden kendini gösterecek olsa da kuzey kesimlerinde ise sisli bir hava olacak.

        • 5

          METEOROLOJİ UYARDI!

          Meteoroloji'ye göre, önümüzdeki 5 gün içerisinde yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve don olayı olacak. Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Iğdır'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu sebeple Meteoroloji tarafından, vatandaşların dikkatli olunması yönünde bildirge yayımlandı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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