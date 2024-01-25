25 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul bugün bulutlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 2 ila 10 derece arasında değişecek.

Ankara'da bulutlu bir gün olacak. Sıcaklıklar en yüksek 4 en düşük -2 derece olması bekleniyor.

İzmir'de ise puslu hava hakim. Sıcaklıklar en yüksek 12 en düşük 4 derece olarak öngörülüyor.