Hava durumu | 3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!

Hava durumu | 3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI AA'da yer alan habere göre ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

REKLAM 18 KENT İÇİN "SARI" ALARM Öte yandan Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 18 kent ise şöyle: "Ankara, Antalya, Amasya, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Konya, Kütahya, Tokat, Uşak, Kırıkkale ve Karabük." Öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.