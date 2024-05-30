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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu | 3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!

        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!

        Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren Burdur, Isparta ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. 18 kent için de "sarı" alarm verildiği bildirildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:09
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        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta çevreleriyle Antalya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

        ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI

        AA'da yer alan habere göre ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        18 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Öte yandan Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 18 kent ise şöyle:

        "Ankara, Antalya, Amasya, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Konya, Kütahya, Tokat, Uşak, Kırıkkale ve Karabük."

        Öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

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