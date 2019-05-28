Hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de 29 Mayıs 2019 tarihinde hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bayram tatili için gün sayan vatandaşlar bayram da havaların nasıl olacağını da merak ediyor. Uzmanlar bu yıl Afrika sıcaklarının geleceğini söylüyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre il il 5 günlük hava durumu tahminleri.