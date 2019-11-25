Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²),Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa),kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVALAR NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Tekirdağ'ın güney ilçelerinde başlayan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısını, akşam saatlerinden itibaren bölge genelini etkisi altına alması bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK