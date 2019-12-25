25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege(İzmir hariç),Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Edirne dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların (2 ila 4 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|25 Aralık Çarşamba
|7
|10
|77
|87
|13
|-1
|19,3
|5,9
|10,5
|26 Aralık Perşembe
|6
|9
|74
|85
|29
|-2,2
|19,6
|5,7
|10,6
|27 Aralık Cuma
|5
|8
|67
|83
|19
|-1,1
|19,8
|5,6
|10,6
|28 Aralık Cumartesi
|2
|5
|76
|88
|24
|-1,7
|18,5
|5,4
|10,5
|29 Aralık Pazar
|2
|5
|58
|77
|37
|-2
|22,6
|5,5
|11
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