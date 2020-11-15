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Hava durumu 15 Kasım: Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Bugün hava durumu nasıl? hafta sonu dışarıda plan yapanlar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Kasım Pazar günü hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Karadeniz Bölgesi için yağmur uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, merak edilen detaylar...

15.11.2020 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu 15 Kasım: Meteoroloji'den yağmur uyarısı!

Hava durumu 15 Kasım Pazar günü raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Gün içerisinde dışarıda plan yapanlar ise "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün olduğu gibi bugün de hazırlanan hava durumu raporunu haberimizde derledik. İşte, güncel hava durumu raporu...

HAVA DURUMU - 15 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Üç büyük ilde hava durumu raporu ise şu şekilde:

İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

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