Hava durumu 15 Kasım Pazar günü raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Gün içerisinde dışarıda plan yapanlar ise "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün olduğu gibi bugün de hazırlanan hava durumu raporunu haberimizde derledik. İşte, güncel hava durumu raporu...

HAVA DURUMU - 15 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Üç büyük ilde hava durumu raporu ise şu şekilde:

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu