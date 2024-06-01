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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR Sıcaklıkların Batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 31, Az bulutlu ve açık ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 27, Az bulutlu ve açık REKLAM BURDUR: 28, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 29, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 27, Parçalı ve az bulutlu SİVAS: 23, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu VAN: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu REKLAM DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık