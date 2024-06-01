Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre sıcaklıklar, batı ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece artıyor. İki bölgemizde ise bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Sıcaklıkların Batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 31, Az bulutlu ve açık
ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 27, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 28, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 29, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
SİVAS: 23, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık