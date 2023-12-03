Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hava almak için çıktı, canından oldu

        Hava almak için çıktı, canından oldu

        Bursa'da 31 yaşındaki Muzaffer Gümüş, hava almak için balkona çıktı, genç adam balkonun zemininin çökmesi nedeniyle 7 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 02:16 Güncelleme: 03.12.2023 - 02:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hava almak için çıktı, canından oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, çöken balkon zeminiyle birlikte 7 katlı apartmanın 7'nci katından düşen Muzaffer Gümüş (31), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 22.15 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi, 2'nci Bilim Sokaktaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Muzaffer Gümüş, iddiaya göre, hava almak için balkona çıktığı sırada balkonun zemini çöktü.

        Muzaffer Gümüş, çöken balkon zeminiyle birlikte 7'nci kattan boşluğa düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler Muzaffer Gümüş'ün yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi.

        ANNESİ FENALAŞTI

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        Olayı duyup bölgeye gelen anne fenalaşırken, hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        İran: Savaşın kapsamı genişleyebilir
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa