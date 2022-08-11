"Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun"

Sağlık Bakanlığının 25 Temmuz-1 Ağustos verilerinde haftalık vaka sayısının 406 bin 322 olduğuna dikkati çeken Kayıpmaz, "Günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde gerçekleşti. Ne yazık ki Covid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşların sayısında da artış görüldü" ifadesini kullandı.

Kayıpmaz, Covid-19'a karşı en önemli koruyucunun aşı olduğuna işaret ederek, "Üç aşı seçeneğimiz var, biri de ülkemizde geliştirilen TURKOVAC. Hatırlatma dozu zamanı gelmiş veya hiç aşı olmamış kişilerin mutlaka aşılarını olmasını öneriyoruz. Özellikle 50 yaş üstü bireyler, bağışıklık sistemi, kalp, akciğer hastalığı olan veya kanser tedavisi gören kişilerde hatırlatma doz aşılarının ihmal edilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Özellikle Kurban Bayramı'nda yaşanan sosyal hareketliliğin vaka sayılarındaki artışı etkilediğini vurgulayan Kayıpmaz, hastalığın yayılımının önlenmesi için toplu taşıma araçları, asansörler, sağlık kuruluşları gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanılmasını önerdi.

"GÜNDE ORTALAMA 40 KİŞİ COVID-19 NEDENİYLE VEFAT EDİYOR"

Kayıpmaz, belirti gösteren kişilerin PCR testi yaptırması ve kendilerini izole etmesinin önemine vurgu yaparak, Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma yatırılan, vefat eden kişilerin büyük bölümünün yaşı ileri, ek hastalığı bulunan bireyler olduğuna dikkati çekti.

Hastalığı ayakta atlatan kişiler açısından da bazı belirtilerin özellikle 2-3 gün süresince çok yıpratıcı olabileceğini dile getiren Kayıpmaz, "Son verilere göre, günde ortalama 40 kişi Covid-19 nedeniyle vefat ediyor. Bu hastalığı aşıyla önleyip, önlemlerle önüne geçebileceğimizi unutmamalıyız. Bireysel tedbirler sadece kendimizi değil risk grubundaki yakınlarımızı korumak açısından da çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Hastanelerdeki Pandemi Kurullarının, Covid-19 için ayrılan yatak sayılarını ihtiyaca göre artırıp azaltabildiğini aktaran Kayıpmaz, Ankara Şehir Hastanesinin Covid-19 kaynaklı poliklinik başvurularında bu hafta, bir önceki haftaya göre bir miktar düşüş yaşandığını söyledi.