Hatice Şendil'in rötarlı yaş günü kutlaması
Ünlü oyuncu Hatice Şendil, 2 Ağustos'ta girdiği 41'inci yaş gününü 10 gün gecikmeli olarak kutladı
- 1
2015'te Burak Sağyaşar ile evlenen Hatice Şendil, 10 gün önce 41 yaşına girdi.
- 2
Ünlü oyuncu, yeni yaşını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle kutladı.
- 3
Hatice Şendil, tercih ettiği beyaz elbisesiyle ve yakınlarıyla birlikte olduğu fotoğrafları paylaşarak; "2 Ağustos'tan itibaren" notunu düştü.
-
- 4
Burak Sağyaşar ise eşiyle olduğu bir fotoğrafı paylaşarak; "Canım sevgilim, biriciğim, Can'ımın annesi, hayatımın en büyük şansı... İyi ki sen. Gününde paylaşamadık ama 2 Ağustos bize dünyanın en güzel günü" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram