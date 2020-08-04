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Oyuncu Hatice Şendil, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazalardan alışveriş yapan Şendil, daha sonra bir restoranda eşi Burak Sağyaşar ile birlikte akşam yemeği yedi.

Öte yandan Hatice Şendil, şık kombini ve tarzıyla dikkat çekti.