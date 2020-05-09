2017'de oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Hatice Şendil, Burak Sağyaşar ile evlilik hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Önceki gün iş insanı Arzum İhsan'ın canlı yayın konuğu olan Şendil, bebeğini dünyaya getirdikten sonra Sağyaşar ile ilişkilerindeki değişikliklerden bahsederek, "Durumlar, duygular değişiyor. Değiştikçe yerlerine yeni bir şeyler koymayı öğreniyoruz. Can’la birlikte başka bir enerji, aşk geldi. İkimiz de birbirimize yaptığımız sürprizleri çok seviyoruz" dedi.

Oyuncu, mutlu evliliğin sırrını, "Aynı hayattan keyif alabilmek galiba" şeklinde yorumladı.

"İLK DANS BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Düğün günü anılarından da bahseden Hatice Şendil, şu ifadeleri kullandı:

Düğünde ilk dans beni çok heyecanlandırdı. Merih Bey’den dans dersi almıştık. Gelinlikle dans etmek zordu. Ben çok mutluydum ve içimize sinen her şeyi yaptım. Gelinliği bir kere giyeceğim diye düşündüm hep. Onu da uzun süreli giymek istedim ve o yüzden parti elbisesi giymek istemedim.