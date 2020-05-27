Düğünde ilk dans beni çok heyecanlandırdı. Gelinlikle dans etmek zordu. Ben çok mutluydum ve içimize sinen her şeyi yaptım.

'Gelinliği bir kere giyeceğim' diye düşündüm hep. Onu da uzun süreli giymek istedim ve o yüzden parti elbisesi giymek istemedim.