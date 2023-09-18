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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Penaltıyı atabilsek oyun farklı noktaya giderdi - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Volkan Demirel: Penaltıyı atabilsek oyun farklı noktaya giderdi

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 0-0 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda kaçırdıkları penaltıya değinen Demirel, "Yakaladığımız penaltıyı atabilsek oyun farklı noktaya gidebilirdi. Yine üzüldüğümüz bir maç oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 23:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 23:12
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        Volkan Demirel: Penaltıyı atabilsek...
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, daha çok puan toplayıp ligde yukarılara çıkmak istediklerini söyledi.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, ilk yarıda maçın ortada olduğunu ancak ikinci yarıda oyunun Hatayspor hakimiyetinde geçtiğini vurguladı.

        Kaçan penaltıya dikkati çekerek sözlerini sürdüren Demirel, şöyle devam etti:

        "Yakaladığımız penaltıyı atabilsek oyun farklı noktaya gidebilirdi. Yine üzüldüğümüz bir maç oldu. Geçmişteki maçlarda da söyledim, bugünle beraber 4-5 puanımız daha olabilirdi. Birbirimize yeni alışan bir takımız. Savunma anlamında daha iyiyiz, ileride ise gol anlamında daha becerili olabiliriz. Bunları çalışacağız. Yeni ve genç bir takımımız. Bugün ilk kez oynayan isimler vardı. Yavaş yavaş toparlanıp lige adapte olacağız. Daha çok puan kazanıp daha yukarılara çıkmak istiyoruz."

        Teknik direktörlük kariyerine adım attığı Fatih Karagümrük'ü çok sevdiğini ve kırmızı-siyahlı takımın formasında deprem bölgesinin haritası olduğunu da dile getiren Demirel, "Benim teknik direktörlüğe adım atmamı sağlayan kulüptür Fatih Karagümrük. Karagümrük'ü çok sevmiştim. Ben zaten Fatih doğumluyum. Karagümrük taraftarları da bizim semtin taraftarlarıdır. Bugünkü formalarında deprem anımsatması da çok büyük bir değer. Bunlar güzel şeyler. Herkes deprem bölgesine destek olmaya çalışıyor. Depremi gönülden hisseden insanlara minnettarız." diye konuştu.

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alparslan Erdem hakkında da konuşan Demirel, "Alparslan'la beraber çalıştım. Ben hocayken oyuncuydu. Çok güzel bir yerde. İnşallah başarılarla dolu bir sezon olur onun için." ifadelerini kullandı.

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