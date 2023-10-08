Hatayspor-Konyaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Hatayspor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Ligde oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Dadashov (2) ve Strandberg kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hatayspor mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 22 (pen.) ve 53'te Renat Dadashov ile 83. dakikada Carlos Strandberg kaydetti.
Konuk yeşil-beyazlıların tek golü 32. dakikada Louka Prip'ten geldi.
Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Hatayspor bu sonuçla puanını 14'e çıkarıp haftayı 5. sırada tamamladı.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Konyaspor ise 9 puanla 14. sırada yer aldı.