OSMAN ŞENHER: Galatasaray’ın en büyük handikapı orta saha... Yol geçen hanı gibi. Fatih Terim de bu sıkıntıları çekiyordu, yeni gelen hoca da aynı sıkıntıları yaşayacak. Sezon başı bu Berkan’ı kim aldırdı? Neden oraya savaşçı bir orta saha oyuncusu alınmadı? Rakip atakların hepsi gol pozisyonuna dönüşüyor. Orta alanda karşılayan bir tek futbolcu yok. Bu nereye kadar gidecek? Futbolcuların gayretine hiçbir şey söylemiyorum, hepsi iyi mücadele ediyor ama orta sahadaki sıkıntı bütün takımı etkiliyor. Transfer sezonu daha bitmedi. Bilemiyorum herhalde fırsat transferi yapıp bu sıkıntı giderilecek. Giderilmezse bu takım maç kazanamaz, mümkün değil. [MİLLİYET]