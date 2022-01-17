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Hatayspor - Galatasaray maçı yazar yorumları!

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Yeni hocası Torrent yönetiminde 2 kez öne geçse de üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılıların performansını spor yazarları değerlendirdi

17.01.2022 - 09:52 | Güncelleme: FUTBOL

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: Aslında Galatasaray'ın istediği bir ortam vardı. Hatayspor iyi futbol oynuyor, tempolu geliyor ama aşırı risk alıyordu. Bu kapalı savunmalar karşısında sıkıntı yaşayan Galatasaray, geçiş oyunları için avantaj sağlıyordu ve bundan da faydalandı. İki gol attı, bir penaltı kaçırdı, birçok pozisyonu da değerlendiremedi. En azından deplasmanda iki gol atmak da önemli. Ama takım savunması felaketti. Yanlış saymadıysam Hatay, attığı 4 golün dışında 5 tane de net pozisyon harcadı. [SABAH]

     

  • LEVENT TÜZEMEN: Guardiola'nın yardımcı etiketiyle Galatasaray'ın başına geçen Torrent'in taktik anlamda anlatacağımız bir farklılığını göremedik. Ben İspanyol hocadan skor avantajlarından sonra Avrupa'daki gibi kompakt oyuna dönmesini beklerdim. Ne yaptı? Oyunculardan önde baskı yapmasını istedi. Galatasaray takım olarak bu baskıyı yapabilseydi ligde 27 puanda kalmazdı. İspanyol hoca zaman kaybı olacak. Sorun öncelikle oyuncuların yapısında. [TAKVİM]

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray’ın yeni hocası futbolla yatıp futbolla kalkan İspanya’dan olabilir, futbolun beşiği İngiltere’de çalışmış olabilir, Guardiola gibi dünya markası bir hocanın yıllarca yardımcılığını yapmış olabilir... Barcelonaları, Bayern Münihleri , M.Cityleri görmüş olabilir... Hepsi tamam... Ancak burası Türkiye... Hiçbir ülkeye benzemez... Zordur bizde işler... Welcome Torrent.. [MİLLİYET]

  • BÜLENT TİMURLENK: Erkan Özdamar futbolu bilmiyor, Alpaslan'ı atmayı unutunca Kamara'ya ikinci sarıyı çıkartamadı. Yardımcısı ofsayt bayrağını kaldırmadı, oyun durmayınca devamında Galatasaray kalesinde golü gördü. Galatasaray'ın kendi içindeki kavgası bitmediği sürece dışarıda kazanacağı savaşı yok. 

  • BÜLENT TİMURLENK: Torrent'in kariyerine baktığınızda kaybedecek bir şeyi yok. Parasını alır, elinden geleni yapar, olmadı gider de bu Galatasaray yönetiminin bunca skandaldan sonra bakacağı boy aynası 3 gün sonra Kasımpaşa maçındaki tribünlerdir... Kerem Aktürkoğlu'nun yeteneği ve emeğine bakıp da utanabilir elbette… [SABAH]

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