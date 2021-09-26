MECBURİ DEĞİŞİM

Giresunspor maçında sakatlanan Serdar Aziz bugün yok. Tecrübeli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Tisserand ve Sangare de Hatay karşısında oynayamayacak. Bu eksiklik dizilişi de değiştirecek. Kim Min Jae sağa, Szalai de defansın göbeğine çekilecek, sol stoperde de Novak oynayacak.