Hatayspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Hatayspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'un ise oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Hatayspor - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Son 7 deplasman maçını galip bitiren ve dış sahada ligin en iyi takımı olan Fenerbahçe'nin hedefi, derbinin oynanacağı haftayı kayıpsız geçmek olacak. Sarı-Lacivertliler'in en büyük kozu ise Edin Dzeko. 18 golle zirvede yer alan Boşnak golcü, sezonun ilk yarısında Atakaş Hatayspor filelerini havalandırmıştı.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek. Cezalı Djiku'da karşılaşmada görev yapamayacak.
KARŞILAŞMANIN ÖNE ÇIKAN NOTLARI
● Hatayspor'un Süper Lig'de yenemediği üç takımdan biri olan Fenerbahçe (Samsunspor ve Ümraniyespor ile birlikte), aynı zamanda Hatay temsilcisini en fazla mağlup eden ekip konumunda (1B 5M; hükmen sonuçlarhariç).
● Hatayspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe'nin (hükmen galibiyetler hariç), şu an ligde yer alan takımlar arasında 3+ kez ziyaret edip puan kaybetmeden döndüğü bir deplasman yok.
● İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Hatayspor (6G 3B; hükmen mağlubiyetler hariç), tek mağlubiyetini bu sezon Beşiktaş'tan aldı (1-2).
● Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 Süper Lig maçının 12'sini kazanan (1B) ve son yedi karşılaşmada puan kaybetmeyen Fenerbahçe, dış sahada daha uzun son serisini yakaladığı Ocak-Ekim 2011 arasında lig rekoru kırmıştı (12G).
● Volkan Demirel, Hatayspor'un başında Süper Lig'de çıktığı 20 iç saha maçının sadece ikisini kaybetti (yüzde 10; 8G 10B). Şu an Süper Lig'de çalışan teknik direktörler arasında, takımıyla 5+ iç saha maçında görev yapıp Demirel'den daha düşük mağlubiyet yüzdesine sahip sadece iki isim var: Okan Buruk (Galatasaray; yüzde 3.1) & İsmail Kartal (Fenerbahçe; yüzde 7.5).
● Bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım olan Fenerbahçe (16; 5G 1B 1M), son beş haftanın dördünde açılış golünü kalesinde görmesine rağmen bu karşılaşmalarda 10 puan topladı (3G 1B).
● Süper Lig'deki son golünü Nisan 2022'de Galatasaray formasıyla Yeni Malatyaspor filelerine gönderen Halil Dervişoğlu, daha sonra çıktığı 21 maçta çektiği 34 şutta da gol sevinci yaşayamadı (Hatayspor x9 & Galatasaray x25).
● Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünün asistini yapan oyuncu olan Dusan Tadic (6), bu gol paslarının tamamını karşılaşmaların ilk 17 dakikasında verdi.
● Süper Lig'de bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda en fazla gol atan oyuncu olan Michy Batshuayi (4), bu gollerin son üçünü karşılaşmaların duraklama dakikalarında kaydetti (vs Kasımpaşa, Antalyaspor & İstanbul Başakşehir).
● Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (2B 2M).