Hatayspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Son 7 deplasman maçını galip bitiren ve dış sahada ligin en iyi takımı olan Fenerbahçe'nin hedefi, derbinin oynanacağı haftayı kayıpsız geçmek olacak. Sarı-Lacivertliler'in en büyük kozu ise Edin Dzeko. 18 golle zirvede yer alan Boşnak golcü, sezonun ilk yarısında Atakaş Hatayspor filelerini havalandırmıştı.

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KARŞILAŞMANIN ÖNE ÇIKAN NOTLARI

● Hatayspor'un Süper Lig'de yenemediği üç takımdan biri olan Fenerbahçe (Samsunspor ve Ümraniyespor ile birlikte), aynı zamanda Hatay temsilcisini en fazla mağlup eden ekip konumunda (1B 5M; hükmen sonuçlarhariç).

● Hatayspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe'nin (hükmen galibiyetler hariç), şu an ligde yer alan takımlar arasında 3+ kez ziyaret edip puan kaybetmeden döndüğü bir deplasman yok.

● İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Hatayspor (6G 3B; hükmen mağlubiyetler hariç), tek mağlubiyetini bu sezon Beşiktaş'tan aldı (1-2).

● Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 Süper Lig maçının 12'sini kazanan (1B) ve son yedi karşılaşmada puan kaybetmeyen Fenerbahçe, dış sahada daha uzun son serisini yakaladığı Ocak-Ekim 2011 arasında lig rekoru kırmıştı (12G).

● Volkan Demirel, Hatayspor'un başında Süper Lig'de çıktığı 20 iç saha maçının sadece ikisini kaybetti (yüzde 10; 8G 10B). Şu an Süper Lig'de çalışan teknik direktörler arasında, takımıyla 5+ iç saha maçında görev yapıp Demirel'den daha düşük mağlubiyet yüzdesine sahip sadece iki isim var: Okan Buruk (Galatasaray; yüzde 3.1) & İsmail Kartal (Fenerbahçe; yüzde 7.5).

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● Bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım olan Fenerbahçe (16; 5G 1B 1M), son beş haftanın dördünde açılış golünü kalesinde görmesine rağmen bu karşılaşmalarda 10 puan topladı (3G 1B).

● Süper Lig'deki son golünü Nisan 2022'de Galatasaray formasıyla Yeni Malatyaspor filelerine gönderen Halil Dervişoğlu, daha sonra çıktığı 21 maçta çektiği 34 şutta da gol sevinci yaşayamadı (Hatayspor x9 & Galatasaray x25).

● Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünün asistini yapan oyuncu olan Dusan Tadic (6), bu gol paslarının tamamını karşılaşmaların ilk 17 dakikasında verdi.

● Süper Lig'de bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda en fazla gol atan oyuncu olan Michy Batshuayi (4), bu gollerin son üçünü karşılaşmaların duraklama dakikalarında kaydetti (vs Kasımpaşa, Antalyaspor & İstanbul Başakşehir).

● Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (2B 2M).