Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Gökhan Karadeniz'in geçen sezon TFF 1. Lig'de kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı olduğu kaydedilerek, "Emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SAMSUNSPOR'A İMZA ATTI

Bonservisini eline alan tecrübeli futbolcu, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a imza attı. Samsunspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig’de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz’in camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.