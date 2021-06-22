Hatayspor'dan Aabid'de teşekkür

Kulüpten yapılan açıklamada, Aabid'in sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Takım kaptanlarımızdan Rayane Aabid ile yollarımız ayrılmış olup, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Aabid, Yeni Malatyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.