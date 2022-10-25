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Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Hatayaspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Spor yazarları Hatayspor-Beşiktaş maçını değerlendirirken, takım savunması ve teknik direktör Valerien Ismael eleştirilerin hedefi oldu. İşte Hatayspor-Beşiktaş maçının yazar yorumları...

Giriş: 25.10.2022 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: "Sürat adı altında telaşlı oyunu benimsiyor Ismael. Özellikle ikinci devrede hücum planları yine N'koudou’nun kenar ortalarına mahkum oldu. Hatay havada iyi bir takım. Cenk ve Weghorst havada zaman zaman fırsat buldularsa da yetmedi puan için. Trabzon maçında iki santrforlu düzen iş yaptıysa, bu müsabakaya neden öyle başlanmadı? 

  • Ismael’in kariyerine saygı duyuyorum ancak mesleğimin gereğini yapmak ve yüzüncü kez yinelemek zorundayım: Ismael’in taktik repertuvarı kısıtlı kalıyor bu takıma. Beşiktaş’ın bu derin ve kaliteli kadrosu daha iyisini yapabilir."

  • AHMET ÇAKAR: "Beşiktaş şu an itibarıyla Türkiye'nin en kolay ve en komik gollerini yiyen takımlarının başında geliyor. Gelelim teknik direktör Valerien Ismael'e… Beraberlik golünü yer yemez saçma sapan işler yaptı. Çift forvete döndü, Cenk'i oyuna aldı. Böyle olunca da orta saha bir kişi eksildi ve Hatayspor gelmeye başladı, son saniyede de olsa Beşiktaş'ı yenmeyi başardı. 

  • Sonuçta Valerien Ismael suyu çok ısınmış bir teknik adam olarak Beşiktaş ile devam edecek mi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Beşiktaş böyle kolay goller yerse şampiyonluk yarışından çok erken kopar."

  • ERMAN TOROĞLU: "Kalitesiz bir maç. Seyretmek de zor, yazmak da zor. Önemli bir şey var mı? Hani 'vah vah' dediğimiz, 'Bu da kaçar mı?' dediğimiz veya 'Ya ne güzel' dediğimiz bir şey var mı? Maalesef yok. Kalite sıfır. Beşiktaş- Galatasaray maçı iki takım teknik direktörü için de dönüm noktası bir mücadele olacak. Belki Okan Buruk için bir fırsat daha olabilir. Çünkü bu yıl yeni geldi. Ama Valerien İsmael için aynı şeyleri söyleyemeyiz. 

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