ERMAN TOROĞLU: "Kalitesiz bir maç. Seyretmek de zor, yazmak da zor. Önemli bir şey var mı? Hani 'vah vah' dediğimiz, 'Bu da kaçar mı?' dediğimiz veya 'Ya ne güzel' dediğimiz bir şey var mı? Maalesef yok. Kalite sıfır. Beşiktaş- Galatasaray maçı iki takım teknik direktörü için de dönüm noktası bir mücadele olacak. Belki Okan Buruk için bir fırsat daha olabilir. Çünkü bu yıl yeni geldi. Ama Valerien İsmael için aynı şeyleri söyleyemeyiz.