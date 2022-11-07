Turuncu-lacivertliler bu sonuçla puanını 24'e çıkarıp haftayı ikinci sırada kapatırken, puanını 11 yapan Hatayspor ise 16. sırada yer aldı.

Başakşehir'in golleri ise 60'ta Bertrand Traore, 65'te Danijel Aleksic ve 90'da Serdar Gürler'den geldi.

Hatay'ın iki, Başakşehir'in bir kez öne geçtiği maçta taraflar 1'er puana razı oldu.