Salon: Antakya

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Yiğit Emre Şİmşek, Doğu Berk İnnal

Hatayspor: Wiley 15, İdal Yavuz, Büşra Akbaş 15, Büşra Akgün 7, Bahar Çağlar Ökten 8, Jones 27, Elif Emirtekin 13, Melis Dilara Lafatan 2

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 29, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 4, Sevgi Tonguç 2, Dilara Tongar 8, Williams 22, Sventoraite 14, Helin Boybeyi

1. Periyot: 25-27

Devre: 44-50

3. Periyot: 61-67