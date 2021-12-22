Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, Konyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi 3. dakikada El Kaabi ile öne geçse de konuk ekip 29 ve 54'te Mpoku, 90+3'te ise Ahmed Hassan'ın golleri ile kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı.

Hatay'da 31'de Adekugbe, Konya'da ise 81'de Ahmet Çalık'ı konuk etti.

Hatayspor üst üste 2. yenilgisini alıp 29 puanda kalırken Konyaspor 36 puana yükseldi.