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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor: 0 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor: 0 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:49
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        Kayserispor galibiyetle tanıştı!
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        Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Bellona Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

        Bu sonucun ardından Kayserispor ilk galibiyetini aldı ve 8 puana yükseldi. Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

        Ligin 11. haftasında Kayserispor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Eyüpspor deplasmanında sahne alacak.

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