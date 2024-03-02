Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde goller 25. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'deki puanını 73'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 29 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek. BECAO AYLAR SONRA 11'E DÖNDÜ! 29 Ekim 2023’te oynanan Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan ve tendon kopması yaşayan Brezilyalı futbolcu Becao, 126 gün aradan sonra 11'de kendine yer buldu.

Rodrigo Becao, 81. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara değişiklik işareti yaptı. Fenerbahçe'de Becao yerine Leonardo Bonucci, 82. dakikada oyuna dahil oldu. REKLAM FRED SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Fred, maça yedek kulübüsinde başladı. Brezilyalı yıldız futbolcu 66. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

HATAYSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI Ligdeki son 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Hatayspor, Fenerbahçe karşısında da kazanamadı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı. MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü. 13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi. 24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu. 40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. 47. dakikada Hatayspor etkili geldi. Kale sahasında Strandberg'in kafayla indirdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. 55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski, şutunu çekti. Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, Erce'nin yanından kaleye giden topu çizgi önünden çeldi. Fenerbahçe müsabakayı 2-0 kazandı.