Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Galatasaray
        GS
        72
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller 25. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder'den geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2024 - 18:04 Güncelleme: 02.03.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-0 kazandı.

        Sarı-lacivertlilerde goller 25. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Süper Lig'deki puanını 73'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

        BECAO AYLAR SONRA 11'E DÖNDÜ!

        29 Ekim 2023’te oynanan Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan ve tendon kopması yaşayan Brezilyalı futbolcu Becao, 126 gün aradan sonra 11'de kendine yer buldu.

        Rodrigo Becao, 81. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara değişiklik işareti yaptı. Fenerbahçe'de Becao yerine Leonardo Bonucci, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

        REKLAM

        FRED SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Fred, maça yedek kulübüsinde başladı. Brezilyalı yıldız futbolcu 66. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

        HATAYSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

        Ligdeki son 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Hatayspor, Fenerbahçe karşısında da kazanamadı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.

        13. dakikada hızla rakip sahaya ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayı dışından vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan kaleci Erce, topu oyun alanına çeldi.

        24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko, meşin yuvarlağı altıpastaki Osayi-Samuel'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu.

        40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sondan Tadic'in yaptığı ortada, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

        Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

        47. dakikada Hatayspor etkili geldi. Kale sahasında Strandberg'in kafayla indirdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

        55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla defansın arkasına sarkan Szymanski, şutunu çekti. Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, Erce'nin yanından kaleye giden topu çizgi önünden çeldi.

        Fenerbahçe müsabakayı 2-0 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa