Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Düzce Cam Düzcespor, Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Düzce temsilcisine turu getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ attı. Atakaş Hatayspor'da Simon Falette, 49. dakikada rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Onur Özütoprak, Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar Erel

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Aabid (Dk. 56 Boudjemaa), Musa Çağıran, Saint-Louis (Dk. 83 Sarper Çağlar), Varga (Dk. 56 Atsu), Sadık Baş (Dk. 46 Ribeiro), Jose Luis (Dk. 72 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Düzce Cam Düzcespor: Ömer Faruk Ay, Samet Eker, Timur Kosovalı, Eren Karadağ, Emre Gündoğdu (Dk. 79 Kamil Güney), Çınar Tarhan, Savaş Polat, Berkehan Biçer, İlkay İşler (Dk. 60 Recep Kalkan), Alperen Özşahin (Dk. 74 Hamit Kulya), Osman Boz

Goller: Dk. 31 Emre Gündoğdu, Dk. 90+5 Eren Karadağ (Düzce Cam Düzcespor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Falette (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 İlkay İşler, Dk. 63 Osman Boz, Dk. 69 Timur Kosovalı (Düzce Cam Düzcespor) Dk. 86 Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)