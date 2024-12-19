Hatay’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla Devlet Opera ve Balesinin ilk kez temsiller verdiği Şırnak’tan başlattığı 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali 15-17 Aralık 2024 arasında bir çocuk oyunu, bir konser ve bir sahne kantatı ile Hatay turnesini tamamladı.

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"Yetenek Her Yerde" sloganıyla festival kapsamında gidilen her şehirde yapılan ve genç yeteneklerin keşfedilerek kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla gençlere ve çocuklara yönelik geliştirilen Genç Yetenek Taraması, Hatay turnesinde, Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle buluştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Mersin Devlet Opera ve Balesi değerli sanatçıları ile sanata gönül vermiş gençler bir araya geldi.

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1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nde Hatay turnesinin son temsili, Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Apollo ve Dafne Sahne Kantatı oldu. Hataylıların yoğun ilgi gösterdiği temsilin gerçekleştiği salonda yer kalmayınca, seyirciler merdivenleri doldurdu. Diğer salonlarda da temsilin görüntüsü perdeye yansıtıldı.

Proje hakkında konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, etkinliğin dünyanın en büyük festivallerinden birine dönüştüğünü vurguladı. Haritada zor bulunan illeri ve en az etkinlik yaptıkları şehirleri tespit ederek projeye başladıklarını belirten Sağtürk, "Gittiğimiz illerde o bölgenin tabii sosyopsikolojik durumunu da tahlil etmek lazım. Çünkü hassasiyetler var, bu hassasiyetlere göre repertuvarların tekrar revize edilmesi gerek. Doğru projelendirme, doğru seyirci, doğru zamanda bu düşünce müthiş bir ilgi gördü. Şırnak'tan yola koyulduk. Hemen ardından Erzincan, Kırklareli geçen gün Ardahan'da gösteri yaptık. Müthiş bir tipi varken -17 derecede Ardahan'dan insanların oraya geldi. Hatta 500-600 aracı da içeriye alamadık çünkü müthiş bir ilgi oldu. Aynı şekilde şimdi Hatay. Hatay'a benim genel müdürlüğüm süresince ikinci gelişim. Bu bölgenin asla ihmal edilmemesi gereken bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Seyircimizin aynı büyük şehirlerimizdeki gibi büyük bir ihtiyacını da fark ediyoruz. Bunları yaparken tabii sadece temsiller yapmıyoruz. Aynı zamanda buradaki gençlerin yeteneklerini tespit edecek bir örgü kurmaya başlıyoruz. Türkiye genelinde o eski Cumhuriyet dönemindeki heyecanın tekrar büyütülmesi adına yapıyoruz" dedi.

Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2025'te Afyonkarahisar, Karabük, Tekirdağ, Edirne, Bilecik, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Isparta, Uşak, Kars, Amasya ve Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Nevşehir, Bursa, Manisa, Mardin, Kayseri, Malatya gibi 18 şehre uzanarak toplam 23 noktada izleyici karşısına çıkacak.