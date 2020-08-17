İHA

Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Çubukçu Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.

2 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alınan yangının ardından 4 hektarlık alan kül oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.