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        Haberler Gündem Hatay Belediye başkan adayları kimlerdir? Hatay Belediyesi hangi partide? Hatay Belediye başkanı kimdir?

        Hatay Belediye başkan adayları kimlerdir? Hatay Belediyesi hangi partide? Hatay Belediye başkanı kimdir?

        Hatay Belediyesi hangi partide? Hatay Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Hatay Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:53
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        Hatay Belediye başkan adayları kimlerdir? Hatay Belediyesi hangi partide? Hatay Belediye başkanı kimdir?
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        Hatay BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Belediye Başkanlığını 490269 alınan oy ve %55.16 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Lütfü Savaş kazanmıştır.

        Hatay Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 8

        Cumhuriyet Halk Partisi 4

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        Hatay BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        MEHMET ÖNTÜRK - AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı LÜTFÜ SAVAŞ - CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NÜSRET CÖMERT - İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HALİL KILIÇ - MEMLEKET Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EDİB HADİMOĞULLARI - VATAN Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET KATIRCIOĞLU - BĞMSZ Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı GÖKHAN ZAN - TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU - DEM Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TUĞÇE BABUÇÇU - DSP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NECMETTİN ÇALIŞKAN - SP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FIRAT GÜLTEKİN - HÜDAPAR Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FATİH ÇAĞAN - AB Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ORHAN DEDE - AP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FATİH ŞENGÜL - ABP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HALİL İMREK - EMEP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSNÜ AYHAN - MP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NURAY YENİL - TKH Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NURİ PARLAK - YENİDEN REFAH Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMER ÇAKIR - ZP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MURAT ÇELİK - DEVA Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YUSUF GÜL - BTP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MESUT SAZ - YTP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÖZDEMİR - HAKPAR Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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