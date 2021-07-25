Hatay ve Alibeyköy'deki balık ölümlerine inceleme

AA

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.

AA'nın haberine göre Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde, su yüzeyinde ve karada çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinden Mustafa İnal, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan nehir suyunun seviyesinin düştüğünü, bazı fabrika atıklarının da buraya atılmasıyla ölümlerin yaşanmış olabileceğini ileri sürdü.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDAN DA NUMUNE ALINDI

Öte yandan Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümlerini araştırmak üzere de İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındı.

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan barajda, kıyıya vuran çok sayıda ölü balığın nedenini araştırmak için harekete geçildi.

Müdürlüğe bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesinden ekipler, balıklardan ve baraj suyundan numune aldı. Tutanak tutulmasının ardından numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi yakınında yer alan barajın kıyısında, çok sayıda balığın telef olduğu ve suların çekildiği gözlenmişti.

Suların çekilmesiyle atıkların gözle görünür hale geldiği barajın çevresinde oturan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep etmişti.