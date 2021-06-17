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Hatay nerede, hangi bölgede? Hatay nüfusu kaç, ilçeleri ne? Hatay yöresel yemekleri ve gezilecek yerler

Medeniyetlerin beşiği Hatay, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri. Tarih boyunca farklı kültürleri aynı potada eritmesiyle bilinen Hatay bir dönem bağımsız bir devlet olarak da varlık göstermiştir. 1939 yılında Türkiye topraklarına dahil olan Hatay nerede, hangi bölgede? Hatay nüfusu kaç, ilçeleri ne? Hatay yöresel yemekleri ve gezilecek yerler

17.06.2021 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay nerede, hangi bölgede? Hatay nüfusu kaç, ilçeleri ne? Hatay yöresel yemekleri ve gezilecek yerler

HATAY NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Hatay, Akdeniz'in doğu şeridinde 35° 52' - 37° 4' kuzey enlemleri ile 35° 40' - 36° 35' boylamları arasında yer alan Hatay'ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur. Hatay il topraklarının ana çatısını Amanos Dağları oluşturur. Bu dağ sırası ile körfez arasında Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun ve Arsuz düzlüğü uzanır.

HATAY NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Hatay İl Nüfusu: 1.659.320 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 5.600 km2'dir. İlde km2'ye 296 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 1.033 kişi ile Defne’dir)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,87 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Arsuz (% 4,82)- Kumlu (-% 1,76)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 15 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 593 mahalle bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Hatay ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
İlçeNüfus 2019Nüfus 2020FarkN.Artışı %Mah.Say.Alanı km2[29]Yoğunluk
Altınözü60.74560.589-156-0,2648468129
Antakya383.354389.3776.0231,5795703554
Arsuz92.74997.2174.4684,8238462210
Belen33.31333.8965831,7519184184
Defne154.820160.0665.2463,39371551.033
Dörtyol125.138127.3992.2611,8115342373
Erzin41.46341.7693060,7420258162
Hassa56.51957.3618421,4939520110
İskenderun248.380250.9642.5841,04452471.016
Kırıkhan116.876119.0282.1521,8473715166
Kumlu13.68613.445-241-1,761619370
Payas42.47743.6471.1702,7512157278
Reyhanlı100.151103.4173.2663,2647367282
Samandağ122.223124.2372.0141,6542384324
Yayladağı37.00036.908-92-0,254744583
HATAY1.628.8941.659.32030.4261,875935.600296

HATAY'DA GEZİLECEK YERLER

Koz Kalesi (Kürşat Kalesi)
Bakras Kalesi
Payas Kalesi
Mancılık Kalesi
Cin Kulesi
Darbısak Kalesi
Sarıseki Kalesi
Şalan Kalesi
Arsuz Kalesi
Titus Tüneli

HATAY YÖRESEL YEMEKLERİ

Katıklı (Biberli) Ekmek
Fellah Köftesi
Biberli Ekmek
Hatay Usulü Kâğıt Kebabı
Belen Tava
Ekşi Aşı
Tuzda Et Tavuk
Firik Pilavı
Haylan Kabağı (Sıyırma Kabak) Dolması
Tepsi Kebabı
Sembusak (Kapalı Lahmacun)
Sarı Bülbül
Kaytaz Böreği
Şıhıl Mahşi

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