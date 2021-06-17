HATAY NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Hatay, Akdeniz'in doğu şeridinde 35° 52' - 37° 4' kuzey enlemleri ile 35° 40' - 36° 35' boylamları arasında yer alan Hatay'ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur. Hatay il topraklarının ana çatısını Amanos Dağları oluşturur. Bu dağ sırası ile körfez arasında Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun ve Arsuz düzlüğü uzanır.
HATAY NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?
Hatay İl Nüfusu: 1.659.320 (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 5.600 km2'dir. İlde km2'ye 296 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 1.033 kişi ile Defne’dir)
İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,87 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Arsuz (% 4,82)- Kumlu (-% 1,76)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 15 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 593 mahalle bulunmaktadır.
|2020 yılı sonunda Hatay ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus 2019
|Nüfus 2020
|Fark
|N.Artışı %
|Mah.Say.
|Alanı km2[29]
|Yoğunluk
|Altınözü
|60.745
|60.589
|-156
|-0,26
|48
|468
|129
|Antakya
|383.354
|389.377
|6.023
|1,57
|95
|703
|554
|Arsuz
|92.749
|97.217
|4.468
|4,82
|38
|462
|210
|Belen
|33.313
|33.896
|583
|1,75
|19
|184
|184
|Defne
|154.820
|160.066
|5.246
|3,39
|37
|155
|1.033
|Dörtyol
|125.138
|127.399
|2.261
|1,81
|15
|342
|373
|Erzin
|41.463
|41.769
|306
|0,74
|20
|258
|162
|Hassa
|56.519
|57.361
|842
|1,49
|39
|520
|110
|İskenderun
|248.380
|250.964
|2.584
|1,04
|45
|247
|1.016
|Kırıkhan
|116.876
|119.028
|2.152
|1,84
|73
|715
|166
|Kumlu
|13.686
|13.445
|-241
|-1,76
|16
|193
|70
|Payas
|42.477
|43.647
|1.170
|2,75
|12
|157
|278
|Reyhanlı
|100.151
|103.417
|3.266
|3,26
|47
|367
|282
|Samandağ
|122.223
|124.237
|2.014
|1,65
|42
|384
|324
|Yayladağı
|37.000
|36.908
|-92
|-0,25
|47
|445
|83
|HATAY
|1.628.894
|1.659.320
|30.426
|1,87
|593
|5.600
|296
HATAY'DA GEZİLECEK YERLER
Koz Kalesi (Kürşat Kalesi)
Bakras Kalesi
Payas Kalesi
Mancılık Kalesi
Cin Kulesi
Darbısak Kalesi
Sarıseki Kalesi
Şalan Kalesi
Arsuz Kalesi
Titus Tüneli
HATAY YÖRESEL YEMEKLERİ
Katıklı (Biberli) Ekmek
Fellah Köftesi
Biberli Ekmek
Hatay Usulü Kâğıt Kebabı
Belen Tava
Ekşi Aşı
Tuzda Et Tavuk
Firik Pilavı
Haylan Kabağı (Sıyırma Kabak) Dolması
Tepsi Kebabı
Sembusak (Kapalı Lahmacun)
Sarı Bülbül
Kaytaz Böreği
Şıhıl Mahşi
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