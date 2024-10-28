Hatay'da olay, Kırıkhan ilçe otogarında yaşandı. Sevgi Gezer (32), otogarda 3 çocuğunun babası olan eşi E.G. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

REKLAM advertisement1 HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI İHA'da yer alan habere göre ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sevgi Gezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI ARANIYOR Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı.

MEMLEKETİNE GİDECEKTİ Öte yandan kadının eşinden ayrılma aşamasında olduğu ve memleketi olan Malatya’ya gitmek için otogara geldiği öğrenildi.