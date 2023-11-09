HATAY İÇERİSİNDEN GEÇEN DİRİ FAYLAR

Hatay içerisinden geçen ve kenti yaklaşık olarak kuzeydoğudan güneybatıya boydan boya kesen faylar vardır. Bunun yanı sıra il içerisinde yukarıda da belirtildiği gibi önemli diri faylar bulunmaktadır. Bu fayların hangisinin geçmişte tarihi kayıtlara girdiği, hangi depremleri ürettikleri ve hangi sıklıkla deprem ürettiği konusunda henüz güvenilir detayda bir veri bulunmamaktadır. İlin depremselliğini anlamak için kritik öneme sahip olan bu bilinmezlikler daha detay çalışmalarla aydınlatılmaya muhtaç ise de gösterdiği sonuç Antakya için deprem ve yüzey faylanması tehlikesi olasılığının yüksek olduğudur.

Hatay Hassa, Dörtyol, Kırıkhan, Reyhanlı, Erzin ilçe merkezleri ve 25’ yakın eski köy ve mahalle doğrudan fay hattı üzerindedir. Hatay diri fay hattı üzerinde yer alan bir şehirdir.