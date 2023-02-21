"RİSKLİ BİNALARA GİRİLMESİ UYARISINA DEVAM EDİYORUZ"

Bu esnada denizde suyun yükselmesi konulu bir uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'un üzerinden ülkeye geçti. Daha sonra bu tehlikenin geçtiği bilgisi geldi ve uyarı geri çekilmiş oldu.

Bu artçı depremler şu ana kadar 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam riskli binalara girilmemesi konusunda uyarımızı hala devam ettiriyoruz. Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bu son derece riskli. Hem artçı depremler devam ediyor. O binaların içerisine girilmesi, hocalarımızın herhangi değerlendirme yapmadan binalara girilmesi felaketlere sebebiyet verebilir.

Özellikle tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kayıplarımız için Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun."