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HATAY DEPREM SON DURUM | Hatay'da peş peşe iki büyük deprem: Binalar yıkıldı, ölü ve yaralılar var! Hatay depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina çöktü?

Hatay'da peş peşe iki büyük deprem! Binalar yıkıldı, ölü ve yaralılar var!

Türkiye'de 11 ilde hasara neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde 20 Şubat Pazartesi akşamı meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken enkazda can kaybı sayısı 6'ya çıktı. İşte, Hatay depremi son durum ve ölü, yaralı sayısı detayları...

Giriş: 21.02.2023 - 08:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dakika deprem haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat Pazartesi günü saat 20:04'te 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 20:07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika arayla yaşanan peş peşe depremler Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde de hissedildi. AFAD, depremin ardından hasarlı binalara girilmemesi ve riskli yapılardan uzak durulması konusunda uyarı yayınladı. Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı da açıklandı. İşte, Hatay depreminde son durum...

  • HATAY DEPREMİ SON DURUM

    Bakan Koca açıklamasında "6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir.

    Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun." ifadelerini kullandı.

  • ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

  • HATAY DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

    Hatay'da, dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında depremde yıkılan binaların enkazında kalan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

  • EŞYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN DEPREME YAKALANDILAR

    AA'da yer alan habere göre Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki bina yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliyeci oldukları anlaşılan 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

  • ENKAZDAKİ CAN KAYBI 6'YA ULAŞTI

    Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

    Kendisinin sarsıntı anında aracı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. 2 Türk, 1 Suriyeli var enkazın altında" diye konuştu. Bu arada enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, UMKE ekipleri müdahale etti. Sabah saatlerinde aynı enkazda cansız bedenine ulaşılanların sayısı 6'ya yükseldi.

  • HATAY DEFNE-SAMANDAĞ DEPREMLERİNDE KAÇ YARALANDI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin  durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor." açıklamasında bulundu.

  • "RİSKLİ BİNALARA GİRİLMESİ UYARISINA DEVAM EDİYORUZ"

    Bu esnada denizde suyun yükselmesi konulu bir uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'un üzerinden ülkeye geçti. Daha sonra bu tehlikenin geçtiği bilgisi geldi ve uyarı geri çekilmiş oldu.

    Bu artçı depremler şu ana kadar 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam riskli binalara girilmemesi konusunda uyarımızı hala devam ettiriyoruz. Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bu son derece riskli. Hem artçı depremler devam ediyor. O binaların içerisine girilmesi, hocalarımızın herhangi değerlendirme yapmadan binalara girilmesi felaketlere sebebiyet verebilir.

    Özellikle tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kayıplarımız için Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun."

  • HATAY DEFNE VE SAMANDAĞ MERKEZLİ DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Defne merkezli 6.7 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki iki depremde 6 Şubat’taki depremlerde hasar gören binalar yıkıldı.

  • Hatay’da bulunan Doğukan Manço ile Haluk Levent, depremle ilgili gözlemlerini bildirdi. Levent, “Offff çok bina gitti çok çok. Her yerde ambulans sesleri. Yaralıların Allah yardımcısı olsun. Savaş Cünedioğlu adlı vatandaşımız sağ salim çıkarıldı. Enkaz altından sesler gelmeye devam ediyor” dedi. 

  • Manço, yaşananları “Hatay’da iki deprem oldu. Biri; 6.7 büyüklüğünde Defne, diğeri; 5.8 merkezi Samandağ merkezli. Ne yazık ki yıkılan binalar var. Çalışmalar yeniden başladı. Gerek soğuktan, gerekse ‘girilebilir’ dendiği için evine girenler vardı. Yarım yıkılmış evler tamamen yıkıldı. Bizim bulunduğumuz noktada yıkılan binalar da var, yaralılar var, gönderiliyor” şeklinde aktardı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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