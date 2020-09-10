Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

5 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kimliği henüz açıklanmayan şüpheli savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Samandağ ilçesinde 6 gün önce başlayan yangın Antakya ilçesi kırsalında sıçramış, alevler dün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.