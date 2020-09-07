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Akşam saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetkililerden aldığı bilginin ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile yangın sahasına geçti.

Burada yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen ve koordine eden Pakdemirli, vatandaşlarla bir araya geldi, çalışmalara katılan personele kolaylıklar diledi. Bakan Pakdemirli'nin inceleme sırasında arazi aracını kendisinin sürdüğü görüldü.

İki gün önce başlayan ve Antakya'ya bağlı İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında devam eden söndürme çalışmalarında, ekiplerin yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltmak veya tamamen yok etmek amacıyla "karşı ateş" tekniğini de kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi.

Yangının rüzgar, sıcak hava ve engebeli arazi şartları nedeniyle yayıldığına vurgu yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Yangında can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Yaylacık ve Kisecik Mahallelerinde birer samanlık bir miktar zarar gördü, bunlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin de özellikle uç kısımlarıyla ilgili olarak tedbiri bir tahliye gerçekleşti. Bizim buradaki ana amacımız yerleşim yerlerinin tam emniyetini sağladıktan sonra da yangının etrafını çevrelemek, tamamıyla kontrol altına almak olacak. Şu anda yerleşim yerleriyle alakalı önemli bir tehdidimiz yok. Arkadaşlarımız yerleşim yerlerinin etraflarına konuşlandılar. İnşallah gece boyu da çalışmalar sürecek, sabahın ilk ışıklarıyla beraber de talimat verdim su atar araçlarımız, hava araçlarımız, helikopterlerimiz ve uçaklarımızla gün doğumundan yaklaşık yarım saat önce havalanarak yangına müdahale etmeye devam edeceğiz. Zorlu arazi şartlarında geçen mücadelede sabaha kadar inşallah önemli mesafe kat etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin ilgililerle beraber bölgedeki incelemeleri sürüyor.