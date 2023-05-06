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Hatay'daki kazada 12 kişi hayatını kaybetti! 3'ü ağır 31 kişi yaralandı

Hatay'da çekici ile çarpışan kamyon, direksiyonun hakimiyetinin kaybolması sonucu 11 araca çarparak durabildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayla ilgili yaptığı paylaşımda "Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerini kullandı

Giriş: 06.05.2023 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'daki kazada 12 kişi hayatını kaybetti! 3'ü ağır 31 kişi yaralandı - Son Dakika Haberleri
HABERTURK.COM / AA

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkisinde bir çekici ile çarpıştı.


FOTO: İHA
FOTO: İHA

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.

FOTO: İHA
FOTO: İHA

İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaza sonrası alev alan kamyonun söndürülmesi için de itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

FOTO: İHA
FOTO: İHA

BAKAN KOCA: 12 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum.


Ayrıntılar gelecek...

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