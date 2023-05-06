İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkisinde bir çekici ile çarpıştı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.
İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaza sonrası alev alan kamyonun söndürülmesi için de itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
BAKAN KOCA: 12 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum.
Ayrıntılar gelecek...