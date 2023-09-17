Hatay'da zeytinlik alan yangını kontrol altında

Hatay'da zeytinlik alan yangını kontrol altına alındı
Hatay Altınözü'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Araziye ulaşım olmaması nedeniyle arazözler kullanılamazken alevler, orman işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sarıbük Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, araziye ulaşım olmaması nedeniyle alevlere arazözlerle müdahale edilemedi, orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.