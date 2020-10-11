Hatay'da yürek burkan görüntüler!

Evinden dumanların içinde çıktığını, arabalarının da gözlerinin önünde yandığını anlatan Demir, "Söyleyecek bir şeyim yok. Ama işte canımız yanıyor, sağlığımız yerinde ona şükür ediyoruz. Evimiz yandı komple, arabalarım yandı gözümün önünde. Bir yerde candan sonra insan malını da düşünüyor, Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Evde çocuğumla, eşimle dumanların arasından çıktık. Hiçbir şeyimiz kalmadı, evimiz de tamamen yandı, kullanılabilir hiçbir durumu yok. Şu an hiçbir gücüm yok. Aile şirketimiz vardı 2018'de battı, aile desteğiyle yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu.