Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Reyhanlı ilçesindeki mezarlıklara zarar verilmesi olayına da karıştığı belirlenen şüpheli B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medya hesabı üzerinden örgütsel içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenen şüpheli B.A'yı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.